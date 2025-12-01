Samsun’un Bafra ilçesinde eşini ve 3 yaşındaki çocuğunu kaza süsü vererek öldürdüğü tespit edilen doktor Serdar Kıyak, tutuklu kaldığı Elazığ Cezaevi’nde intihar etti. Daha önce de intihar girişiminde bulunan Kıyak, koğuşundaki çöp poşetiyle kendini astı.



KAZA SÜSÜ VERDİĞİ CİNAYET



Olay, 12 Eylül 2025’te Samsun’un Bafra ilçesi Asarkale mevkiinde meydana geldi. Serdar Kıyak yönetimindeki otomobil, yaklaşık 30 metre yükseklikten Kızılırmak Nehri’ne uçtu. Kıyak araçtan atlayarak kurtulurken, eşi Gülşah Karaman Kıyak ile 3 yaşındaki oğulları araçla birlikte suya gömüldü. Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye dalgıçları anne ve çocuğun cansız bedenlerini sudan çıkardı.









CENAZEDE FERYAT ETMİŞTİ



Anne ve oğlu ertesi gün toprağa verildi. Cenaze töreninde Serdar Kıyak, çocuğunun battaniyesine sarılarak “Oğlum” diye ağladı ve fenalaştı. Tören görüntüleri sosyal medyada geniş yankı buldu.Soruşturma sonucunda Kıyak’ın olayı kaza süsü verdiği ve eşini ile çocuğunu tasarlayarak öldürdüğü ortaya çıktı. 16 Eylül 2025’te Bafra Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, “Eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme ve çocuğa karşı tasarlayarak kasten öldürme” suçlarından tutuklanmasına karar verdi. Kıyak, Bafra Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.









DAHA ÖNCE İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞTU



Tutuklandıktan sonra Bafra Cezaevi’nde kendini asarak intihara teşebbüs eden Kıyak, Elazığ 1 No’lu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edildi.ÇÖP POŞETİYLE KENDİNİ ASTIKıyak, 30 Kasım 2025 saat 19.30’da koğuşunda çöp poşetiyle havalandırma penceresinin korkuluklarına asıldı. İnfaz koruma memurları müdahale etti ancak Kıyak, cezaevi semt polikliniğine kaldırıldığında hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.