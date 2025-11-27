Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmek isteyen M. A. G.l'e seyir halindeki bir kamyon çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaşlı adam ağır yaralandı ve yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

YAYA GEÇİDİ BULUNMAYAN NOKTADA ÇARPTI

Kaza, D-400 karayolu üzerinde yaya geçidi bulunmayan bir noktada yaşandı. G.'in karşıya geçmeye çalıştığı sırada kamyonun çarpması sonucu ağır yaralandığı öğrenildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen G.'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazanın ardından bölgede yaya güvenliğine ilişkin endişeler yeniden gündeme geldi. Bölge halkı, özellikle ışıklandırma ve yaya geçidi eksikliği nedeniyle sık sık tehlike yaşandığını belirtiyor. Kamyon sürücüsü kazanın ardından gözaltına alındı. Öte yandan olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.