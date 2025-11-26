Antalya'da ASAT için çalışan taşeron bir şirkete ait kepçenin karıştığı kazada bir işçi yaşamını yitirdi. Olayın ardından kepçe operatörü kısa süre bölgeden ayrıldı ancak daha sonra polis ekiplerine teslim oldu.

KAZA ANTALYA'DA YAŞANDI

Edinilen bilgilere göre ASAT'a bağlı çalışmalar sırasında kepçenin neden olduğu kazada O. I. ağır yaralandı. Bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede O. I.'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. İşçinin hayatını kaybettiğinin duyulması üzerine yakınları olay yerine geldi. O. I.'ın oğlu, babasının cansız bedeni başında büyük üzüntü yaşadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hayatını kaybeden işçinin cenazesi kesin ölüm nedeninin tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis ekipleri, kazanın oluş şeklini ve iş kazası niteliği taşıyıp taşımadığını belirlemek amacıyla kapsamlı bir inceleme başlattı. Öte yandan, operatör E.G.'nin ifadesinin alınmasıyla birlikte soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.