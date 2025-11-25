Milyonlarca çalışan için kritik öneme sahip 2026 asgari ücret görüşmeleri yaklaşırken, masaya gelecek zam oranlarına ilişkin hesaplamalar netleşmeye başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayında toplanacak ve gelecek yıl geçerli olacak yeni tutarı belirleyecek.

ZAM BEKLENTİSİ YÜZDE 20-30 ARALIĞINDA

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da belirlemede hedef enflasyon formülünün öne çıkması bekleniyor. Ekonomistler, 2026 için artışın yüzde 20 ile 30 arasında gerçekleşeceğini öngörüyor. Hesaplamalar, yeni asgari ücretin alt sınırının 26.524 TL, üst sınırının ise 28.735 TL olabileceğini gösteriyor.

GEÇEN YIL YÜZDE 30 ARTIŞ YAPILMIŞTI

2025 yılı asgari ücreti, hedeflenen enflasyona eklenen refah payıyla birlikte yüzde 30 artırılarak 22.104 TL olarak belirlenmişti. Kulislerde bu yıl da benzer formülün gündemde olduğu ifade ediliyor.

3 FARKLI SENARYO ÖNE ÇIKIYOR

Merkez Bankası'nın 2026 enflasyon tahminleri, zam hesaplamalarının temelini oluşturuyor. Tahmin aralığının yüzde 13-19 olarak açıklanması ve buna refah payının eklenmesiyle üç senaryo öne çıkıyor:

%20 zam: 26.524 TL

%25 zam: 27.630 TL

%30 zam: 28.735 TL

Bu rakamlar dikkate alındığında, 2026'de asgari ücretin 26 bin TL seviyesinin altına düşmesi beklenmiyor. Öte yandan, Aralık ayında yapılacak ilk toplantının ardından resmi beklentilerin daha belirgin hâle gelmesi ve zam oranında enflasyon görünümünün belirleyici olması bekleniyor.