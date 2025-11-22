Uluslararası Para Fonu, Türkiye ekonomisine ilişkin yaptığı değerlendirmede mevcut politikaların etkili sonuçlar verdiğini bildirdi. Kurum, büyümenin kısa vadede güçlü seyrini sürdüreceğini, enflasyonun ise adım adım gerilemeyi sürdüreceğini belirtti.

EKONOMİ POLİTİKALARINA ÖVGÜ

IMF'nin değerlendirmesinde, uygulanan politikaların enflasyonun düşmesine, rezervlerin güçlenmesine ve liraya yönelik güvenin artmasına katkı sağladığı ifade edildi. Fon, büyümenin sağlam kaldığını, risklerin ise geçen yıla göre azaldığını vurguladı. Açıklamada, dezenflasyonun yavaş ilerlemesine rağmen ekonomi üzerindeki baskıların azaldığı aktarıldı. Bu sürecin yatırımcı davranışları ve küresel gelişmelere bağlı olarak zaman zaman kırılgan bir yapıya bürünebildiği belirtildi.

SIKI POLİTİKALARIN ÖNEMİ VURGULANDI

IMF, daha istikrarlı bir ekonomik yapıya geçiş için maliye ve para politikalarının sıkılık düzeyinin korunması gerektiğini bildirdi. Gelir artırıcı önlemler ve harcama disiplininin enflasyonla mücadelede önemli rol oynadığı kaydedildi. Kurum, kısa vadeli büyümede olası yavaşlamalara karşı işgücü piyasası, rekabet ortamı ve sosyal koruma alanlarında yapılacak yapısal reformların ekonomiyi destekleyeceğini belirtti. Bu adımların büyümeyi daha kapsayıcı hale getirebileceği ifade edildi.

ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 33

Açıklamada, 2025 yılı sonunda enflasyonun yüzde 33 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği bildirildi. Fon, enflasyonu hedefle uyumlu hale getirmek için politika faizinin önemli bir araç olduğunu belirtti. Öte yandan finans sektörünün sağlıklı yapısını koruduğu, likidite risklerinin ise yakından izlenmesi gerektiği ifade edildi.