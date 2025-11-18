Altın piyasası yeni haftaya düşüşle girerek yatırımcıyı tedirgin etti. Geçtiğimiz haftanın son gününde ons fiyatındaki gerilemeyle değer kaybeden gram altın, haftanın ilk işlem gününde de düşüşünü sürdürdü. Alanya’da altın satış fiyatları gerileyerek piyasanın yönüne ilişkin soru işaretlerini artırdı.

GRAM ALTIN HAFTAYA DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Haftanın ilk gününde 24 ayar gram altın 5 bin 850 liradan işlem gördü. Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde 5 bin 600 liraya gerileyen gram altın, Alanya’da 5 bin 550 lira seviyesinde bulunuyor. Kentte çeyrek altın 9 bin 450 liradan, cumhuriyet altını ise 37 bin 800 liradan satışa sunuluyor. 22 ayar gram altın 5 bin 550, 24 ayar gram altın ise 5 bin 850 lira bandında yer alıyor.

KÜRESEL BELİRSİZLİK FİYATLARI BASKILIYOR

ABD’de faiz indirim sürecine ilişkin belirsizliklerin altın fiyatları üzerinde baskı oluşturduğu belirtiliyor. ABD Merkez Bankası üyelerinden gelen açıklamalar, aralık ayına yönelik faiz indirimi beklentilerinin zayıflamasına neden olurken altındaki düşüşü hızlandırdı. Öte yandan kuyum sektörü, yaşanan gerilemeyi yatırım için fırsat olarak değerlendirirken yeni yıl öncesinde altın fiyatlarında yükseliş beklentilerinin sürdüğünü ifade ediyor.