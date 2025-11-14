Petrol fiyatlarındaki yükseliş, pompa fiyatlarına da hızla yansıyor. Sürücüler, araçlarının depolarını doldururken bütçelerini zorlayacak bir artışla karşı karşıya kalacak. Bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 1 lira 30 kuruş zam yapılacak. Yeni fiyatlar, Alanya'daki araç sahiplerinin harcamalarını doğrudan artıracak.

ZAMLAR POMPAYA YANSIYOR

Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş ve döviz kurundaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını artırıyor. Sektör kaynakları, İstanbul'da benzinin litre fiyatının 55 lirayı aşacağını, Ankara'da ise 55 lira 90 kuruş olarak uygulanacağını belirtti. Benzer şekilde Alanya'daki sürücüler de zamdan olumsuz etkilenecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ve dolar kurundaki değişikliklere göre rafineriler tarafından belirleniyor. Dağıtım firmalarının rekabet koşullarına göre kentler ve bayiler arasında küçük fiyat farklılıkları olabiliyor. Öte yandan, sürücülerin bütçelerini koruyabilmesi için alternatif planlar yapması, araç kullanımını planlaması ve akaryakıt tüketimini azaltacak önlemler alması öneriliyor.