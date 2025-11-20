Türkiye'de konut piyasasına ilişkin yayımlanan son rapor, kira gelirlerinde dengelerin değiştiğini ortaya koydu. Ortalama kiraların yükseldiği dönemde, yatırımcısına en hızlı geri dönüş sağlayan illerin büyük bölümü Anadolu'dan çıktı. Açıklanan verilere göre kira çarpanı düşen iller dikkat çekerken, getirisi yüksek bölgeler yatırımcıların ilgisini üzerine topladı.

ANADOLU ŞEHİRLERİ ZİRVEYİ ZORLADI

Endeksa tarafından hazırlanan raporda, Türkiye genelinde konutların brüt yıllık ortalama kira getirisi yüzde 7,57 olarak hesaplandı. Listede Kırıkkale ve Kars gibi şehirlerin üst sıralarda yer alması, yatırım eğilimlerinde yeni bir tablo oluşturdu. Kira getirisi bakımından hazırlanan sıralamada, büyükşehirlerden yalnızca Ankara, Şanlıurfa ve Tekirdağ kendine yer buldu. Uzun süredir yatırımcının ilk tercihlerinden biri olan İstanbul ise listeye girmeyerek dikkat çekti.

KIRIKKALE LİDER, ANKARA TAKİPTE

Verilere göre yatırımcıya en hızlı geri dönüş sağlayan il, yüzde 9,01'lik kira getirisiyle Kırıkkale oldu. Ankara ise yüzde 8,90 seviyesindeki kira getirisiyle listenin ikinci basamağında yer aldı. Öte yandan konut satış fiyatlarıyla kira getirileri arasındaki farkın artması, yatırımcıların şehir tercihlerini yeniden gözden geçirmesine neden oluyor.