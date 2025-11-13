Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında uygulanan gecikme zammı oranı her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 4,5'ten yüzde 3,7'ye düşürüldü.

YENİ ORAN RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Resmî Gazete'de yer alan kararda, '6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51'inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranının, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 3,7 olarak belirlenmesine karar verilmiştir' ifadelerine yer verildi. Böylece Mayıs 2024'ten bu yana yüzde 4,5 olarak uygulanan gecikme zammı oranı yeniden düzenlenmiş oldu.

HANGİ BORÇLARI KAPSIYOR?

Düzenleme, kamu alacakları kapsamında değerlendirilen tüm borçları kapsıyor. Buna; gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV, ÖTV, damga ve emlak vergileri, tapu ve pasaport harçları, vergi ve idari para cezaları, SGK primleri ile kamu hizmet bedelleri dâhil ediliyor. Ayrıca, devlet alacaklarına bağlı feri borçlar da (gecikme faizi, zammı ve cezalar) bu kapsama giriyor.

MÜKELLEFLERE YENİ ÖDEME KOLAYLIĞI

Kamuya borcu bulunan mükellefler, faiz indirimi sonrası bağlı oldukları vergi dairelerine başvurarak borçlarını daha düşük oranlarla yapılandırabilecek. Bu sayede, yüksek faiz yükü nedeniyle ödeme güçlüğü yaşayan vatandaşların borçlarını taksitlendirmesi kolaylaşacak. Öte yandan, yeni gecikme oranı uygulamasıyla devletin alacak tahsilinde esneklik sağlanması ve borçlu vatandaşların mali yükünün hafifletilmesi hedefleniyor.