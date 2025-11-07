Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın dördüncü Enflasyon Raporu'nu açıklayarak enflasyon beklentilerindeki güncellemeyi duyurdu. Üçüncü raporda yüzde 25-29 aralığında yer alan 2025 yıl sonu tahmini, son değerlendirmeyle birlikte yüzde 31-33 bandına taşındı. 2026 hedefi ise korunarak yüzde 13-19 aralığında bırakıldı.

DEZENFLASYON SÜRECİ YAVAŞLADI

Karahan, bu revizenin fiyatlama davranışlarındaki katılık ve son dönemde yavaşlayan dezenflasyon süreci nedeniyle yapıldığını söyledi. Haziran 2024'ten bu yana devam eden düşüş eğiliminin ivme kaybettiğini hatırlatırken, buna rağmen sıkı para politikası duruşunun kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Küresel belirsizliklerin yüksek seyrettiğini, ancak iç talep kompozisyonunun dengelenmeye başladığını belirtti.







HİZMET KALEMLERİ BASKI OLUŞTURUYOR

Eğitim ve kira kalemlerindeki fiyat artışlarının öngörülerin üzerinde seyrettiğini söyleyen Karahan, hizmet enflasyonundaki ataletin devam ettiğini açıkladı. Buna rağmen son aylarda kira enflasyonunda yavaşlama sinyalleri görüldüğünü aktardı. Kapasite kullanım oranlarındaki düşüş, kart harcamalarının yatay seyri ve işgücü piyasasındaki zayıf görünüm, talep tarafında normalleşmenin sürdüğünü gösteren başlıklar arasında yer aldı.







CARİ AÇIKTA İYİLEŞME BEKLENTİSİ

Cari açığın milli gelire oranının 2025 yılında uzun dönem ortalamasının altında kalacağı öngörüsü paylaşıldı. Kur Korumalı Mevduat bakiyesinin 4 milyar doların altına indiğini açıklayan Karahan, yıl sonuna kadar bu hesapların büyük ölçüde kapanacağını ifade etti. TL mevduat payının yüzde 60 seviyesinde seyrettiği, yabancı para mevduatının ise 239 milyar dolara ulaştığı açıklandı. Politika faizine ilişkin kararların toplantı bazlı alınacağını söyleyen Karahan, enflasyonu ara hedeflerle uyumlu şekilde düşürmek için tüm araçların kullanılacağını vurguladı. 2025 için yüzde 24, 2026 için yüzde 16 ve 2027 için yüzde 9 hedeflerinin korunduğunu hatırlatan başkan Karahan, döviz piyasasında aşırı oynaklık oluşması durumunda alım-satım işlemleriyle müdahale edildiği bilgisinide paylaştı.