Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri, bu yıl 'Yeşil Vatan Seferberliği' sloganıyla yapılacak. Antalya'daki ana etkinlik, Döşemealtı ilçesi Yeşilbayır Mahallesi sınırlarında yer alan 4,5 hektarlık alanda düzenlenecek.

8 BİN FİDAN TOPRAKLA BULUŞACAK

Antalya Valisi Hulusi Şahin'in katılımıyla gerçekleştirilecek törende, defne, harnup, fıstıkçamı ve servi türlerinden oluşan 8 bin fidan toprakla buluşturulacak. Etkinlikte kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, öğrenciler ve vatandaşlar da yer alacak. İl genelinde yürütülecek kapsamlı ağaçlandırma çalışmaları kapsamında, 15 farklı lokasyonda toplam 121,3 hektarlık orman alanına 174 bin 300 fidan dikilecek. Etkinliğin amacı, orman varlığını artırmak, çevre bilincini güçlendirmek ve toplumun doğa sevgisini pekiştirmek olarak açıklandı. Öte yandan, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülecek etkinliklerin, gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakma hedefiyle geleneksel hale getirilmesi planlanıyor. Basın mensupları ve vatandaşlar, 11 Kasım 2025 tarihinde yapılacak Yeşil Vatan Seferberliği etkinliklerine davet edildi.