Gazipaşa Belediyesi, Cumhuriyet'in 102. yıl dönümünü görkemli etkinliklerle kutladı. Gazipaşa Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen program, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Törene Gazipaşa Kaymakamı Selami Korkutata, Belediye Başkan Vekili Serkan Özkurt, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

CUMHURİYET MEŞALELERİ GAZİPAŞA'YI AYDINLATTI

Kutlamalar, uzun bir aranın ardından ilk kez Gazipaşa Şehir Stadyumu'nda düzenlenen resmi törenle devam etti. Akşam saatlerinde ise fener alayı yürüyüşü, Pazarcı Mahallesi Ulu Hendek girişinden başlayarak Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Yüzlerce meşalenin yakıldığı yürüyüşe, ellerinde Türk bayraklarıyla binlerce vatandaş katıldı. Meydan, kırmızı beyaz renklere bürünürken marşlar hep bir ağızdan söylendi.

'CUMHURİYETİMİZİN 102. YILI KUTLU OLSUN'

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen konser öncesi konuşan Gazipaşa Belediye Başkan Vekili Serkan Özkurt, tüm vatandaşların bayramını kutladı ve Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ın selamlarını iletti. Başkan Vekili Özkurt, 'Bu anlamlı günde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ismini taşıyan ilçemizin Cumhuriyet Meydanı'nda aynı coşku ile bir arada olmak bizler için gurur kaynağı,' dedi.

GÜLİZ AYLA'DAN UNUTULMAZ CUMHURİYET KONSERİ

Fener alayı sonrasında sahne alan ünlü sanatçı Güliz Ayla, sevilen şarkılarını Gazipaşalılarla birlikte seslendirdi. Binlerce vatandaşın katıldığı konserde Cumhuriyet Bayramı coşkusu doruğa çıktı. Renkli görüntülere sahne olan konser geç saatlere kadar sürdü. Öte yandan, Gazipaşa Belediyesi'nin düzenlediği etkinliklerle Cumhuriyet Bayramı ilçede büyük bir birlik ve dayanışma atmosferinde kutlandı.