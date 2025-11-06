Türkiye Futbol Federasyonu'nun çekilişiyle Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Eleme Turu heyecanı başladı. Süper Lig temsilcilerinden Corendon Alanyaspor, 1. Lig'den Arca Çorum FK ile zorlu bir eşleşme yaşayacak. Turuncu-yeşilliler, son 16'ya kalmak için deplasman mücadelesine hazırlanırken, kupa yolculukları bir üst tura taşınma şansını kolluyor. Türkiye Futbol Federasyonu’nun duyurusuna göre müsabakalar tek maç eleme usulüyle oynanacak. Turuncu-yeşilli ekip, rakibiyle 2, 3 veya 4 Aralık tarihlerinden birinde Çorum’da karşı karşıya gelecek. Kupaya 4. turda dahil olan Alanyaspor, deplasmanda Bursa Yıldırımspor’u 2-1 mağlup ederek 5. tura yükselmişti. Şimşekler, şimdi gözünü zorlu Çorum deplasmanına çevirdi. Kazanan takım, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’na adını yazdıracak.