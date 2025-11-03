Trendyol Süper Lig’de 11. hafta heyecanı Alanya’da sürüyor. Corendon Alanyaspor, sahasında Gaziantep FK’yı konuk edecek. Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde teknik direktör Joao Pereira yönetiminde yapılan son antrenmanda oyuncuların ısınma, top kapma ve taktik çalışmaları gerçekleştirdiği bildirildi. Karşılaşma, Oba Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak.

ALANYASPOR TAKTİK ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI

Alanyaspor’un maç öncesi hazırlıkları yoğun tempoda geçti. Teknik direktör Joao Pereira’nın özellikle savunma yerleşimi ve hücum geçişleri üzerinde durduğu, oyuncularına son talimatlarını verdiği öğrenildi. Takımın moralinin yüksek olduğu ve taraftar desteğiyle sahadan galibiyetle ayrılmayı hedeflediği belirtildi.Öte yandan Alanya futbol camiası, Süper Lig’de mücadele eden Alanyaspor’un bu akşam oynayacağı kritik karşılaşmadan da galibiyet bekliyor.