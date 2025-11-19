GRUPTAN İKİNCİ OLARAK ÇIKTI

Ay-yıldızlı ekip, E Grubu'nda oynadığı maçlar sonunda toplam 13 puanla ikinci sıraya yerleşti. Lider İspanya ise grubun zirvesinde tamamlayarak doğrudan Dünya Kupası'na gitme hakkı kazandı.

PLAY-OFF FORMATI VE KURA DURUMU

Play-off turu Mart 2026'da oynanacak ve Türkiye de bu aşamada tek maçlı eleme sisteminde yer alacak. Elemelerde 12 grup ikincisi ile Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takım mücadele edecek.

TORBADA YER ALDI

Kura çekiminde Türkiye, 1. torbada yer alacak. Bu, avantajlı bir eşleşme olma potansiyeli taşıyor; çünkü ilk maçını kendi sahasında oynayabilir.

MUHTEMEL RAKİPLER

Olası play-off rakipleri arasında İsveç, Kuzey Makedonya, Kuzey İrlanda ve Moldova gibi takımlar yer alıyor. Bazı senaryolarda Romanya, Polonya veya Çekya gibi takımlarla da eşleşme ihtimali konuşuluyor.

TEKNİK VE YORUM GÖRÜŞLERİ

Spor yorumcuları, Türkiye'nin play-off'a kalmasını önemli bir başarı olarak görüyor. Eleme sürecinde istikrar göstermesi ve genç oyuncuların sorumluluk alması, teknik ekip açısından moral verici bulunuyor. 1. torbada yer alması da Türkiye'ye avantaj sağlayabilir değerlendirmesi yapılıyor.

SONUÇ VE BEKLEYİŞ

Artık Türkiye'nin önünde tek bir engel kaldı: Play-off'ta kazanmak ve 2026 Dünya Kupası'na doğrudan gitmek. Kura çekimi ve Mart'taki maçlar, hem teknik ekip hem oyuncular hem de taraftar için kritik dönüm noktaları olacak. Öte yandan, milliler bu fırsatı iyi değerlendirmek için hazırlıklarını sürdürecek.