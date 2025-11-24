Milli aranın ardından taraftarlarıyla buluşan Corendon Alanyaspor, İstanbul temsilcisi Kasımpaşa karşısında sahaya çıktı. Oba Stadyumu'nda oynanan mücadelede turuncu-yeşilliler, ilk yarıyı 1-0 önde kapatarak avantaj elde etti.

İLK YARI ALANYASPOR ÖNDE

Maçın 45+2. dakikasında Ui-Jo Hwang'ın şık golüyle Corendon Alanyaspor, soyunma odasına 1-0 önde gitti. Ev sahibi ekip, ilk yarıda oyunu kontrol eden taraf olarak dikkat çekti ve rakibine fazla pozisyon şansı tanımadı. İkinci yarıya hızlı başlayan Kasımpaşa, dakikalar 48 ve 50'yi gösterdiğinde Gueye'nin art arda attığı gollerle skoru 2-1'e getirdi. Geriye düşen Alanyaspor, rakip yarı alanda baskı kursa da aradığı golü bulamadı.

ALANYASPOR'UN ÇABASI YETMEDİ

Maçın son bölümlerinde turuncu-yeşilliler, pozisyon üretmeye devam etti ancak skoru değiştirmek mümkün olmadı. Bu sonuçla Alanyaspor 15 puanda kalırken, Kasımpaşa kritik deplasman galibiyetiyle puanını 13'e yükseltti. Öte yandan, Alanyaspor'un evindeki mağlubiyeti, taraftar ve teknik ekip için değerlendirilmesi gereken bir ders niteliğinde oldu.