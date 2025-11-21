Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Oba Stadı'nda karşılaşacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına aralıksız devam ediyor. Milli takım görevlerinden dönen oyuncuların da katılmasıyla antrenmanlar tam kadro yürütülüyor.

MİLLİ ARA SONRASI RİTİM YAKALAMA

Milli aranın ardından tekrar takım ritmini yakalamak isteyen turuncu-yeşilliler, teknik direktör Joao Pereira yönetiminde yoğun tempolu çalışmalar yapıyor. Sakat oyuncuların takıma dönmesi teknik ekibin elini güçlendirdi.

İÇ SAHADA GALİBİYET SERİSİ HEDEFİ

Alanyaspor, Oba Stadı'nda oynanacak Kasımpaşa maçına büyük önem veriyor. Takım, hem milli ara sonrası formu artırmak hem de taraftarının önünde galibiyet serisi başlatmak istiyor. Öte yandan hazırlıklar önümüzdeki günlerde de yoğun şekilde sürerken teknik ekip, maça en hazır kadroyla çıkmayı planlıyor.