Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Trabzonspor’a konuk olacak Corendon Alanyaspor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Sabah yapılan taktik antrenmanın ardından ana sponsoru Corendon Airlines’a ait özel uçakla Trabzon’a giden Akdeniz ekibi, maçtan galibiyetle dönmeyi amaçlıyor.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Teknik direktör yönetiminde son taktik çalışmasını tesislerinde gerçekleştiren Alanyaspor, maç planını tamamlayarak kampa girdi. Takımda herhangi bir sakat veya cezalı oyuncu bulunmazken, morallerin yüksek olduğu öğrenildi. Ev sahibi Trabzonspor’da ise sakatlıkları süren Savic ve Salih Malkoçoğlu’nun yanı sıra kırmızı kart cezalısı Batagov, Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek. Karşılaşma yarın saat 17.00’de Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde oynanacak. Öte yandan,

turuncu-yeşilli ekip, deplasmandan alacağı galibiyetle hem moral bulmayı hem de ligde üst sıralara tırmanışını sürdürmeyi hedefliyor.