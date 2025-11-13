Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, finalde Azerbaycan'ı set vermeden mağlup ederek altın madalyayı kaptı. Grup aşamasından finale uzanan disiplinli performans, millileri zirveye taşıdı.

FİLENİN SULTANLARI FİNALDE FARK YARATTI

Milliler, grup maçlarında rakiplerine göz açtırmadı. Boulevard SEF Arena'da oynanan finalde ise ilk seti 25-14, ikinci seti 25-20 ve üçüncü seti 25-18 kazanarak rahat bir zafer elde etti. Takımın üstün performansı salondaki izleyicilerden büyük alkış aldı.

ÜST ÜSTE İKİNCİ ZAFER

Bu sonuçla Türkiye, İslami Dayanışma Oyunları tarihine üst üste şampiyon olarak adını yazdırdı. Milliler, tüm karşılaşmalarda sergiledikleri disiplinli ve etkili oyunla rakiplerine üstünlük kurdu. Öte yandan, Filenin Sultanları'nın bu başarısı Türk voleybolunun uluslararası arenadaki gücünü bir kez daha kanıtladı.