Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), futbol dünyasını sarsan bahis soruşturmasının kapsamını genişletti. Federasyonun yürüttüğü operasyon kapsamında toplam 1024 futbolcunun tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiği açıklandı. Antalya bölgesinden 28 futbolcu hakkında işlem yapılırken, soruşturmanın yeni detayları da ortaya çıktı.

ALANYA 1221 LİSTEDE BAŞI ÇEKTİ

Soruşturmadan en fazla etkilenen kulüp Alanya 1221 Futbol Spor Kulübü oldu. İddiaya göre takım kadrosundan 9 futbolcu, bahis oynadığı gerekçesiyle tedbirli olarak futboldan men edildi. Disipline sevk edilen futbolcular şu isimlerden oluştu: Abdulkadir Akyüz, Samet Aydın, Muhammet Ali Babuşcu, İsmail Çarkacı, Alper Demir, Uğurcan İkikardeş, Eyüp Oskan, Ali Berke Timurcioğlu ve Hasan Yurtseven. Bahis oynadığı belirlenen futbolcular arasında Süper Lig temsilcisi Corendon Alanyaspor'dan da 4 isim yer aldı. İzzet Çelik, Enes Keskin, Yusuf Özdemir ve Bedirhan Özyurt'un PFDK'ya sevk edildiği açıklandı. TFF'den yapılan açıklamada, tedbir kararlarının 'Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi' gereğince uygulandığı belirtildi. Federasyonun, resmi kurumlarla yürütülen yazışmalar doğrultusunda süreci genişleteceği ve yeni isimlerin de listeye eklenebileceği ifade edildi.

LİGLERDE FİKSTÜR DEĞİŞİKLİĞİ

Öte yandan federasyon, 2. ve 3. Lig müsabakalarının 2 hafta ertelendiğini duyurdu. Süper Lig ve 1. Lig ise mevcut takvime göre devam edecek. TFF'nin, kulüplerin kadro eksikliklerini giderebilmesi amacıyla FIFA ile 15 günlük ek transfer dönemi için görüşmelere başladığı öğrenildi. Antalya genelinde PFDK'ya sevk edilen toplam futbolcu sayısının 28 olduğu açıklandı.