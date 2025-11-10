Türkiye futbol gündemini sarsan 'bahis skandalı' soruşturmasında yeni bir aşamaya geçildi. Aralarında Süper Lig ekibi Eyüpspor'un Başkanı Murat Özkaya ve 17 hakemin de bulunduğu toplam 19 şüpheli, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında, eski Kasımpaşa Spor Faaliyetleri AŞ Başkanı Fatih Saraç ile hakemler Ahmet Kıvanç Kader, Arif Taşkın, Baran Karaman, Batuhan Topçu, Bedirhan Efe Akdoğan, Cihad Buyurgan, Erkan Arslan, Miraç Yıldırım, Mustafa Özel, Nevzat Okat, Nurullah Kırbaş, Sabri Emre Tekin, Şenol Bektaş, Ufuk Tatlıcan, Umut Kaptan, Yakup Yapıcı ve Yasin Şen bulunuyor.







HAVALİMANINDA YAKALANDI

Sosyal medyada kaynağı belirsiz ve manipülatif paylaşımlar yaptığı iddiasıyla hakkında gözaltı kararı verilen Umut Eken, yurt dışından Türkiye'ye giriş yaptığı sırada İstanbul Havalimanı'nda yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmada adı geçen bir diğer isim olan, Can Holding ve Kasımpaşa'nın eski sahibi Turgay Ciner hakkında da tutuklama kararı bulunduğu, ancak yurt dışında olduğu bildirildi.