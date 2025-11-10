Süper Lig'in yayıncı kuruluşu beIN Sports'un Ayazağa'daki televizyon binasına, Kemal S. isimli bir kişi silah göstererek girdi. Şüpheli, kanal binasında güvenlik görevlisi olarak çalışan eşine hakaret edildiğini öne sürerek, yorumcu G. O.'dan özür talep etti.

BAŞINA SİLAH DAYADI

Binadan gelen ilk görüntülerde Kemal S.'nin Onay'ın başına silah dayadığı görülürken, olay sırasında çalışanlar tedirgin oldu ve binanın önünde kalabalık oluştu.Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi yaklaşık yarım saatlik ikna çabalarının ardından binadan çıkartarak emniyete götürdü.

GÖZALTINA ALINDI, SİLAH OYUNCAK ÇIKTI

Emniyete götürülen Kemal S., gözaltına alınırken, elindeki silahın oyuncak olduğu belirlendi. Yetkililer, olayın güvenlik soruşturmasının ardından inceleneceğini bildirdi. Olay, binada kısa süreli panik ve gerginlik yaşanmasına sebep oldu.