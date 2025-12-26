Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde belediyeye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında sabah saatlerinde geniş çaplı operasyon düzenlendi. Kamu zararına neden olmak suçlamasıyla aralarında belediye personellerinin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alınırken, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışma belediye binası ile çeşitli adreslerde eş zamanlı aramalarla ilerliyor. Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, operasyonun belediyenin ihale süreçleri ve harcama kalemlerindeki usulsüzlük iddialarına dayandığı öğrenildi.







SORUŞTURMA ESKİ DÖNEME UZANIYOR



Soruşturmanın ağırlıklı olarak 2014-2019 yılları arasında belediye başkanlığı yapan Turgay Genç dönemine ilişkin olduğu belirtiliyor. Genç'in son yerel seçimlerde aday gösterilmemesiyle birlikte, bu süreçteki bazı işlemlerin mercek altına alındığı ifade ediliyor. Yeni başkan Menderes Dal ise göreve geldikten sonra önceki dönemden kalan borç yükünü sıkça gündeme getirmişti; hatta belediye binasına devralınan borçları gösteren pankartlar asılmıştı.







HACİZ SONRASI KİLİM ÜZERİNDE POZ



Göreve başladıktan kısa süre sonra, yaklaşık 100 milyon liralık alacak nedeniyle Menderes Dal'ın makam odasındaki eşyalar haczedilmiş, koltuktan masaya, televizyondan avizeye kadar birçok eşya yediemin deposuna götürülmüştü. Haciz sonrası boş kalan odada Döşemealtı kilimi üzerinde poz veren Dal, sosyal medya hesaplarından paylaştığı fotoğrafla dikkat çekmiş, bu durum da belediyenin geçmişten devraldığı mali yükü vurgulamıştı.

Kaynak: RSS