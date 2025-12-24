İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, savcılıkta verdiği yaklaşık 2,5 saatlik ifadenin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Burada saç, kan, idrar ve tırnak örnekleri alınan Saran, işlemlerin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı rapor İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilirken, raporda koka*n testinin pozitif çıktığı belirlendi.



SADECE SAÇ ÖRNEĞİNDE POZİTİF BULGU TESPİT EDİLDİ

Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda, Sadettin Saran'ın saç örneğinde uyuşturucu maddeye rastlandığı ve kokain testinin pozitif çıktığı kaydedildi. Raporda, Saran'dan alınan kan, idrar ve tırnak örneklerinde ise herhangi bir uyuşturucu bulgusuna rastlanmadığı belirtildi. Hazırlanan raporun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletildiği öğrenildi.







SERBEST KALDIKTAN SONRA AÇIKLAMA YAPTI

Sadettin Saran, serbest bırakılmasının ardından yaptığı açıklamada, devletin çağrısına her zaman karşılık verdiklerini vurgulayarak, 'Ben dünyanın en iyi insanı mıyım? Hayır. Kusursuz muyum? Hayır. Suç işledim mi? Hayır. Devlet çağırırsa neredeysek hemen geliriz. Veremeyecek hesabımız yok. Biz başkaları gibi gelmemezlik yapmayız. Bu ülke bizim' ifadelerini kullandı. Açıklamasında sürece ilişkin tutumunun net olduğunu dile getiren Saran, hukuki sürecin şeffaf şekilde yürütülmesinden yana olduğunu belirtti.





'İTİBAR SUİKASTI' İDDİASI VE SUÇ DUYURUSU

Saran, internet ortamında dolaşıma sokulan bazı paylaşımlara da tepki göstererek, kendisine yönelik bir algı operasyonu yürütüldüğünü ifade etti. Yıllar önce defalarca tekzip edildiğini ve kendisiyle ilgisinin bulunmadığının açıkça ortaya konulduğunu belirttiği bazı görüntülerin yeniden servis edilmesini 'itibar suikastı' olarak nitelendiren Saran, bu içerikleri yayanlar hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Ayrıca bazı medya mecralarında yer alan ve özel hayata ilişkin olduğu belirtilen yayınların hukuka ve basın etiğine aykırı olduğunu ifade ederek bu yayınlar hakkında da hukuki sürecin başlatılacağını duyurdu.