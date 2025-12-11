Alanya'nın Saray Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir emlak danışmanlık firmasında ortaklık yapan dayı İ. S. ile yeğenleri arasındaki anlaşmazlık, bugün sabah saatlerinde bir anda şiddete evrildi. Uzun süredir devam ettiği belirtilen gerilimin, tarafları iki farklı adrese taşıyan kanlı bir hesaplaşmaya yol açmasıyla mahallede panik yaşandı, peş peşe ihbarlar üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

OFİSTE KIZ YEĞENE SİLAHLI SALDIRI

İlk olay, şirketin ofisinde meydana geldi. Firma ortaklarından İ. S., iddiaya göre ofise gelerek kız yeğenine ateş açtı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan genç kadın kanlar içinde yere yığılırken, ofistekiler panik içinde 112'yi aradı. Olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri, Deniz Şişman'ı ambulansla Alanya'daki bir hastaneye kaldırdı, durumunun kritik olduğu bildirildi.

ERKEK YEĞEN DE HEDEF OLDU

Ofisteki saldırının ardından aynı şahıs, mahalledeki bir eve yöneldi ve burada erkek yeğenini silahla vurdu. Göğüs ve karın bölgesinden yaralanan yeğen evde ilk müdahale yapılırken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırdı. Hayati tehlikesinin sürdüğü belirtilen yaralının tedavisi yoğun bakımda devam ediyor, ikinci olay da polis tarafından kordon altına alındı.

SOSYAL MEDYADA VEDA MESAJI VE İNTİHAR GİRİŞİMİ

Her iki yeğenini de yaraladıktan sonra kaçan İ. S. 'nin, olay yerinden ayrıldıktan kısa süre sonra sosyal medya hesabından uzun bir paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Mesajında ihanet, haksızlık, ahlaksızlık, kötülük, güven kaybı ve adalet isteği gibi ifadeler kullanarak bazı kişilere ağır ithamlarda bulunan İ. S., 'Artık dayanmak mümkün olmadı: Tüm sevdiklerim hakkınızı helal edin' şeklinde duygusal bir veda notu eklemişti. Bu paylaşımın hemen ardından kendi aracında kendine ateş ederek *nt*har girişiminde bulunduğu ve ağır yaralandığı belirlendi.

SAVCILIK GENİŞ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı, iki saldırı noktası ve *nt*har girişimiyle ilgili derhal geniş çaplı soruşturma başlattı. Polis ekipleri olay yerlerinde detaylı inceleme yaparken, güvenlik kamerası görüntüleri, tanık ifadeleri ve sosyal medya paylaşımları dosya kapsamında inceleniyor. Ortaklık anlaşmazlığının kökeni ve olayın tüm detaylarının aydınlatılması için çalışmalar titizlikle sürüyor.