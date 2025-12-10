Alanya'da 18 bine yakın esnafın geleceğini belirleyecek oda seçimleri için geri sayım başlarken, ocak ayında peş peşe kurulacak sandıklar kentte hem rekabeti hem beklentileri zirveye taşıdı. Alanya'da esnaf camiasının merakla beklediği oda seçimleri yaklaşırken, ilçenin en güçlü meslek gruplarını temsil eden odalarda yönetim yarışı resmen hız kazandı. Mevcut başkanların bir kısmı tek listeyle güven tazelemeye hazırlanırken, rekabetin yoğun olduğu odalarda birden fazla adayın çıkması seçim atmosferini daha da hareketlendirdi.
2 Ocak 2026'da Pansiyoncular Odası ile başlayacak süreç, şubat ayının ilk haftasına kadar aralıksız devam edecek ve yeni yönetimlerle birlikte Alanya'nın esnaf dengesi 2026'da yeniden şekillenecek. Ekonomik belirsizliklerden turizmin geleceğine, mesleki haklardan ulaşıma kadar pek çok alanda etkisi hissedilecek seçimler, ilçede ticari dinamikleri şimdiden hareketlendirmiş durumda.
SANDIK TAKVİMİ NETLEŞTİ
Alanya Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ile odaların seçim takvimlerinin kesinleşmesi, sahada hummalı bir süreci beraberinde getirdi. Hem değişim isteyen hem de mevcut çalışmaları sürdürmeyi hedefleyen esnaf grupları, adayların projelerini yakından takip ediyor. Rekabetin yoğun olduğu odalarda birden fazla liste hazırlanırken, bazı odalarda tek listeyle seçime gidilmesi dikkat çekiyor.
İLK SEÇİM 2 OCAK'TA
Seçim maratonu 2 Ocak Cuma günü Pansiyoncular Odası'nda başlayacak. İşte kesinleşen takvim:
7 Ocak: Şoförler ve Nakliyeciler Odası
12 Ocak: Bakkallar ve Bayiler Odası
17 Ocak: Minibüsçüler ve Servisçiler Odası
20 Ocak: Alanya Esnaf ve Sanatkârlar Odası
22 Ocak: Metal İşleri Odası
9 Şubat: Pazarcılar Odası
ADAYLAR SAHADA: REKABET ARTIYOR
Odalarda netleşen aday listeleri şöyle sıralanıyor:
Pansiyoncular Odası (1.500 üye - 2 Ocak): Hüseyin Değirmenci - Metin Demir
Şoförler ve Nakliyeciler Odası (2.160 üye - 7 Ocak): Ali Akkaya - Recep Çalış
Bakkallar ve Bayiler Odası (1.300 üye - 12 Ocak): Velittin Yenialp (tek liste)
Minibüsçüler ve Servisçiler Odası (1.850 üye - 17 Ocak): Doğan Bacak - Paşa Özkan
Esnaf ve Sanatkârlar Odası (5.483 üye - 20 Ocak): Ali İhsan Özdemir - Fatih Nizam - Duran Şimşek
Metal İşleri Odası (1.600 üye - 22 Ocak): Ali Rıza Açman - Kerim Taş
Pazarcılar Odası (1.600 üye - 9 Şubat): Hüseyin Gök (tek liste)
Elektrikçiler ve Elektronik Teknisyenleri Odası (1.900 üye): İlyas Bayır - Tunahan Arıkan
Mobilyacılar Odası (500 üye): Hüseyin Alataş (tek liste)
Kuyumcular Odası (250 üye): Hasan Çavuşoğlu (tek liste)
Öte yandan, Elektrikçiler, Mobilyacılar ve Kuyumcular odalarının seçim tarihleri ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.Alanya esnafının nabzını yükselten seçim süreci, ocak ve şubat aylarında arka arkaya kurulacak sandıklarla hız kesmeden devam edecek. Yeni yönetimlerin belirlenmesiyle birlikte, 2026'da kentin meslek örgütlerinin temsil gücü de yeni bir çehreye kavuşacak.