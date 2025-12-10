Türkiye'nin önde gelen teknoloji uzmanlarını, girişimcileri, yazılım geliştiricilerini ve yapay zeka araştırmacılarını buluşturan zirve; dijital dönüşüm, siber güvenlik, yapay zeka uygulamaları, girişimcilik ekosistemi ve yenilikçi start-up projeleri odağında geniş bir perspektif sundu. Alanya Üniversitesi öğrencileri, güncel teknoloji trendlerine ilişkin sunumları ve panelleri takip ederek hem bilgi dağarcıklarını genişletti hem de sektör profesyonelleriyle birebir iletişim kurma fırsatı buldu.

Etkinlik kapsamında düzenlenen Antalya Gönüllü Buluşması Paneli yoğun ilgi gördü. Panelde T3 Vakfı'ndan Dr. Elvan Kuzucu Hıdır başta olmak üzere birçok konuşmacı, gençleri teknoloji yolculuğunda cesaretlendiren ve girişimcilik ekosistemine ışık tutan değerli paylaşımlar yaptı. Öğrenciler, ilham verici konuşmalardan elde ettikleri kazanımlarla motivasyonlarını güçlendirdi.

