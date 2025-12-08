





Alanya'yı gece saatlerinden itibaren vuran şiddetli sağanak, Otogar mevkiinde sel felaketine yol açtı. Zemin kattaki evini ani su baskını vuran yabancı uyruklu kadın, yükselen sular arasında mahsur kaldı. İhbar üzerine harekete geçen AFAD ve İHH Arama Kurtarma ekipleri, kadını kucaklayarak suyun içinden geçirip güvenli bölgeye ulaştırdı.Alanya genelinde akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca aralıksız devam eden yoğun yağış, özellikle Otogar ile Öğretmen Evi çevresinde cadde ve sokakları göle çevirdi.



Kurtarma operasyonunun tamamlanmasının ardından sağlık ekipleri tarafından kontrol edilen kadında herhangi bir sağlık sorununa rastlanmadı.Alanya'da ekipler, yeni yağış ihtimaline karşı olası su baskınları için teyakkuz halinde bekleyişini sürdürüyor.

