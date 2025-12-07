Alanya'da dünden bu yana aralıksız devam eden şiddetli sağanak, ilçeyi felç etti. Alt geçitlerde mahsur kalan vatandaşlar ekiplerce kurtarılırken, ana yollar kapandı, mahallelerde ev ve iş yerleri suyla doldu. Tam krizin ortasında Alanya Belediyesi'nin sosyal medya hesabından '2026 Etkinlik Takvimi' paylaşımı yapması ve su baskınlarıyla ilgili hâlâ resmi bir açıklama gelmemesi, tepkilerin çığ gibi büyümesine neden oldu. Şehir sularla boğuşurken belediyenin sessizliği ve tanıtım paylaşımı vatandaşları isyan ettirdi.





Dün akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak, bu sabah kenti tamamen teslim aldı. Alanya Çevreyolu ve D-400 karayolunda metrelerce su birikintisi oluştu, trafik adeta durdu. Oba, Tosmur, Mahmutlar ve Saray mahallelerinde rögarlar patladı, sokaklar göle döndü. Turistler şaşkın, esnaf çaresiz kaldı; birçok iş yeri ve evin zemin katı kullanılamaz hale geldi.







ALT GEÇİTLERDE KURTarma OPERASYONU



Yağışın en ağır vurduğu yerler yine alt geçitler oldu. Tosmur ve Dinek alt geçitlerinde su seviyesi bir anda yükseldi, onlarca araç mahsur kaldı. Sürücüler araçlarını terk ederek kendilerini kurtarmaya çalışırken, itfaiye ve belediye ekipleri zor şartlarda kurtarma çalışması yürüttü. Mahsur kalan vatandaşların yardım çağrıları sosyal medyada yankı bulurken, bazı noktalarda kurtarma saatler sürdü.







BELEDİYENİN TERCİHİ TEPKİ ÇEKTİ



Tam bu kaosun yaşandığı saatlerde Alanya Belediyesi, resmi sosyal medya hesabından 'Kentimizin tanıtımına ivme kazandıran Alanya Belediyesi 2026 Etkinlik Takvimi: şehrimizin marka değerine önemli katkı sunuyor' başlıklı bir paylaşım yaptı. İlçenin suyla boğuştuğu, vatandaşların yardım beklediği dakikalarda gelen bu paylaşım, krizle ilgili tek satır açıklama yapılmamış olmasıyla birleşince büyük tepki topladı. Şehir sel felaketiyle uğraşırken belediyenin etkinlik takvimi duyurusu yapması, vatandaşlarda 'Öncelikler nerede?' sorusunu gündeme getirdi.