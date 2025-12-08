Süper Lig'in 15. haftasında aynı kentin iki ezeli rakibi Alanyaspor ile Antalyaspor, bu akşam saat 20.00'de Oba Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. 26 maçlık rekabette üstünlük kuramayan iki takımın mücadelesi, hem üç puan hem de Akdeniz'in kralı olma savaşı anlamına geliyor.







REKABETTE KIL PAYI DENGE DEVAM EDİYOR



Tarihi karşılaşmalarda Antalyaspor 10, Alanyaspor 8 galibiyet alırken 8 maç berabere bitti. Gol ortalaması 2,38 olan derbide son randevu geçen ay 1-1 sonuçlanmıştı. Alanyaspor evinde oynadığı son 7 lig maçında sadece bir kez yenilirken, Antalyaspor deplasmanlarda savunma disipliniyle dikkat çekiyor.Turuncu-yeşilliler bu sezon maç başına 1,42 gol ortalaması tuttururken iç sahada ürettiği futbolla rakiplerini zorluyor. Antalyaspor ise 1,13 gol ortalamasıyla daha temkinli bir profil çiziyor ve deplasman maçlarının yalnızca dörtte birinde 2,5 gol barajı aşılıyor. Geçmiş derbilerde Alanyaspor'un Oba'daki topa sahip olma üstünlüğü (%60'ın üzeri) ve isabetli şut farkı dikkat çekerken, Antalyaspor'un kontratak tehdidi skoru her an değiştirebiliyor.









Alanyaspor taraftarının desteğiyle Oba Stadyumu'nun tamamen dolması beklenirken, maçın orta saha mücadelesi sonucu belirleyecek. Tarihsel verilere göre derbilerin neredeyse yarısında en az 2 gol atılırken. Akdeniz'in en ateşli rekabetlerinden Alanyaspor ve Antalyaspor maçı bu akşam yine nefesleri kesecek gibi gözüküyor.