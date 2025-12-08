AFAD, bugün saat 13.21'de Antalya'nın Serik ilçesi merkez üssünde meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.9 olarak açıkladı. 28 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntı, Alanya ve çevre ilçelerde belirgin şekilde hissedildi. İlk taramalarda herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi, yetkililer kontrolleri sürdürüyor. AFAD verilerine göre merkez üssü Serik ilçesi olan sarsıntı, Antalya genelinde ve Alanya, Manavgat gibi çevre ilçelerde hissedildi. Yüksek katlı binalarda oturan vatandaşlar panikle sokağa dökülürken, iş yerlerinde kısa süreli hareketlilik yaşandı.







MERKEZ ÜSSÜ SERİK'TE, DERİNLİK 28 KİLOMETRE

AFAD'ın resmi açıklamasına göre deprem, yerin 28.25 kilometre derinliğinde meydana geldi. Bu derinlik, yüzeydeki yıkıcı etkiyi sınırlasa da sarsıntının geniş bir alana yayılmasına neden oldu. Enlem 37.15444 N, boylam 30.85556 E koordinatlarında kaydedilen deprem, Denizli, Isparta ve Fethiye'den de hissedildi. Yetkililer, deprem sonrası sahadaki taramaların tamamlandığını ve herhangi bir can kaybı veya hasar bildirimi alınmadığını duyurdu. AFAD ekipleri, olası artçı sarsıntıları izlemeye devam ederken, vatandaşlara deprem çantası hazırlama ve bina güvenliği kontrolleri yapma çağrısında bulundu.