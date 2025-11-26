Edinilen bilgilere göre, uzman çavuşluktan geçmiş H.T., henüz bilinmeyen bir nedenle D.B. adlı kadın memuru tabancayla rehin aldı. Fakülte içinde yaşanan bu gerilim, çevredeki öğrenciler ve personel için büyük korku ve endişe yarattı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ÜST SEVİYEDE

Olay sonrası kampüs ve çevresine çok sayıda özel harekât polisi sevk edildi. Giriş ve çıkışlar kontrol altına alınırken, çatılara keskin nişancılar yerleştirildi ve güvenlik önlemleri artırıldı.

POLİS İKNA ÇABALARINI SÜRDÜRÜYOR

Rehinenin zarar görmemesi için polis ekipleri, silahlı kişi ile görüşmeler yapıyor. Yetkililer, sürecin dikkatle takip edildiğini ve güvenliğin öncelikli olduğunu belirtiyor. Öte yandan, olayın detayları ve rehin alınan kişinin durumu yetkililerce titizlikle izleniyor.