Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, art arda yaşanan zehirlenme olaylarının ardından Ankara'da güvenilir gıda ve denetim gündemiyle kapsamlı bir basın toplantısı düzenledi. Yapılan açıklamalarda hem mevcut soruşturmaların sürdüğü hem de yeni önlem planının devreye alınacağı belirtildi.

BÖCEK AİLESİNDEKİ ZEHİRLENME SORUŞTURMASI SÜRÜYOR

Bakan Yumaklı, Böcek ailesinde dört kişinin yaşamını yitirdiği zehirlenme olayıyla ilgili çok yönlü bir inceleme yürütüldüğünü ifade etti. Alınan numunelerin ve yapılan analizlerin soruşturmayı desteklediğini belirterek, konunun tüm detaylarıyla ortaya çıkarılacağını söyledi. Bakanlık, zehirlenme vakasının ardından kimyasal maddelerin kontrolünü artıracak yeni bir sistemi devreye hazırladı. Buna göre zirai ilaçlar, beşeri ilaçlardaki modele benzer şekilde yalnızca ziraat mühendislerinin yazacağı reçetelerle satın alınabilecek. Uygulamanın gelecek yıl hayata geçirilmesi planlanıyor.

SOKAK LEZZETLERİNE SIKI DENETİM

Toplu tüketim alanlarına yönelik risk analizi temelli denetimlerin artırıldığını belirten Yumaklı, sokak lezzetlerinin de yakın takipte olduğunu kaydetti. Saatli ve ani denetimlerle gıda güvenliğinin güçlendirileceğini vurguladı. Yıl başından bu yana yapılan kontrollerde binlerce işletmenin denetlendiğini hatırlatan Yumaklı, toplam 26 bin 591 işletmeye 2 milyar lirayı aşan para cezaları uygulandığını açıkladı. Denetimlerin devam edeceğini de belirtti. Öte yandan yürütülen soruşturma ve denetim adımları, gıda güvenliğini artırmaya yönelik yeni düzenlemelerin kapsamını daha da genişletecek gibi görünüyor.