Ailesiyle İstanbul'da konakladığı otelde fenalaşan ve hastaneye kaldırıldıktan bir süre sonra iki çocuğuyla birlikte hayatını kaybeden Çiğdem Böcek'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma adım adım genişletiliyor. Ailenin yediği yemeklerden oteldeki ilaçlamaya kadar tüm ihtimaller değerlendiriliyor.

GÖZALTILAR ARTIYOR

Böcek ailesinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılmasının ardından yürütülen soruşturmada gözaltı sayısı 11'e çıktı. Son olarak iki otel görevlisi ile bir ilaçlama şirketi çalışanı gözaltına alındı. Yoğun bakımda tedavisi süren baba ise yaşanan süreci sağlık ekiplerine aktarmaya devam ediyor.

ANNE TÜM AYRINTILARI ANLATTI

Çiğdem Böcek'in, hayatını kaybetmeden önce polis ekiplerine verdiği ifadede, İstanbul'a gelişlerinden itibaren tükettikleri yiyecekleri tek tek anlattığı öğrenildi. Ailenin çeşitli restoranlarda kebap, makarna, pide, pizza, kokoreç ve midye tükettiği, ayrıca bir dükkândan lokum aldığı bilgisi kayıtlara geçti. Böcek'in ifadesine göre aile, ilk belirtilerin ortaya çıkmasının ardından iki farklı hastaneye başvurdu; yetişkinlere serum ve ilaç tedavisi uygulanırken çocuklara yalnızca probiyotik verildi. Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı ilk raporda anne ve iki çocuğun ölüm nedeninin henüz belirlenemediği, kesin sonucun kapsamlı incelemenin ardından ortaya çıkacağı bildirildi.

OTELDE İLAÇLAMA ŞÜPHESİ

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle ailenin kaldığı otelde aynı gün ilaçlama yapıldığı tespit edildi. Yapılan incelemede otelin yastık, çarşaf ve diğer eşyalardan numuneler alındı. AFAD ekiplerince yapılan ölçümlerde olumsuz bir bulguya rastlanmadı. İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün otelde konaklayan 15 kişiye yaptığı kontrollerde de herhangi bir sağlık sorununa rastlanmadı. Otelin sahibi ve ilaçlama şirketi çalışanlarının çeşitli suç kayıtlarının bulunduğu belirlenirken, bazı çalışanların bilgi sahibi sıfatıyla ifadeleri alındı. Ailenin yemek yediği işletmelerin çalışanları, ürünlerinin taze olduğunu belirterek suçlamaları kabul etmedi. Midye ve kokoreç satıcıları ile lokum esnafı, bölgede uzun süredir faaliyet gösterdiklerini dile getirdi.

OTEL KAPATILDI

Soruşturma kapsamında polis ekipleri oteldeki incelemelerini tamamladı. Lobiye getirilen eşyalar tek tek incelendikten sonra bazı parçalar laboratuvara gönderildi. Otelde konaklayan müşteriler başka otellere yönlendirildi. Öte yandan, otelden alınan gıda ve çevre numunelerinin laboratuvar incelemelerinin sürdüğü bildirildi.