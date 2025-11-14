Almanya'dan İstanbul'a gelen 4 kişilik Böcek ailesinin Ortaköy gezisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle büyük bir trajediye dönüştü. Aile bireyleri yedikleri kumpir ve midyenin ardından fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. 2 küçük çocuğun yaşamını yitirdiği olayda anne de hayatını kaybetti. Baba S. B.'nin ise yoğun bakımda entübe edildiği bildirildi.

SÜRECİN AYRINTILARI ORTAYA ÇIKIYOR

Yapılan incelemelerde, ailenin İstanbul'a geldikten sonra Ortaköy'de bir seyyar satıcıdan midye aldığı ve bir restoranda yemek yediği belirlendi. Polis ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarını toplamaya başladı, dört kişinin ifadesine başvuruldu. Olayla ilgili adli ve idari süreç kapsamlı olarak sürdürülüyor. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kent genelinde yürütülen denetimlere ilişkin ayrıntılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, yıl içinde gıda işletmelerinde yapılan kontroller, uygulanan idari yaptırımlar ve alınan numunelere dair bilgiler paylaşıldı. Ortaköy bölgesinde faaliyet gösteren işletmelere yönelik denetimlerin sürdüğü, mevcut veriler doğrultusunda başka bir bildirim bulunmadığı aktarıldı.

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ İŞ YERİNİ MÜHÜRLEDİ

Olayın ardından Beşiktaş Belediyesi de yazılı bir açıklama yaparak, aileyle temaslı olduğu değerlendirilen işletmenin süresiz mühürlendiğini duyurdu. Belediye birimlerinin, İlçe Tarım Müdürlüğü iş birliğiyle numune aldığını, hijyen ve uygunluk denetimlerinin başlatıldığını bildirdi. Açıklamada kamu sağlığı için tüm tedbirlerin uygulanacağı vurgulandı. Öte yandan adli ve idari soruşturmaların titizlikle sürdürüldüğü, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.