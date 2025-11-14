Ankara'daki Mürted Komutanlığı'nda, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan 20 askerimiz için düzenlenen tören büyük bir hüzne sahne oldu. Şehitler, Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemelerin ardından hava üssüne getirildi ve buradan memleketlerine uğurlandı.
NAAŞLAR MÜRTED'E GETİRİLDİ
Şehit askerlerin naaşları, yapılan incelemelerin tamamlanmasıyla Adli Tıp Kurumu'ndan alınıp konvoy eşliğinde Mürted Hava Üssü'ne götürüldü. Burada hazırlanan tören alanında şehit aileleri ve yakınları, birlik komutanları ve devlet protokolü hazır bulundu.
TÖRENE KOMUTA KADEMESİ VE AİLELER KATILDI
Törende, şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşları askeri mangalar tarafından taşındı. Ailelerin metanetli duruşu ve tören alanındaki hüzün, duygusal anlara neden oldu. Yapılan askeri törenin ardından şehitlerin cenazeleri son yolculuklarına uğurlanmak üzere memleketlerine gönderildi. Şehitlerden biri İstanbul'da defnedilecek.
ŞEHİTLERİN KİMLİKLERİ
Törende, kazada şehit olan 20 askerin kimlikleri de paylaşıldı:
Hava Pilot Yüzbaşı Gökhan Korkmaz
Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu
Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen
Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir
Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan
Hava Uçak Bakım Astsubay Kd. Bçvş. Nuri Özcan
Hava Uçak Bakım Astsubay Kd. Bçvş. Ümit İnce
Hava Uçak Bakım Astsubay Bçvş. Hamdi Armağan Kaplan
Hava Uçak Bakım Astsubay Bçvş. Burak Özkan
Hava Uçak Bakım Astsubay Bçvş. İlker Aykut
Hava Uçak Bakım Astsubay Bçvş. Akın Karakuş
Hava Uçak Bakım Astsubay Bçvş. Emrah Kuran
Hava Uçak Bakım Astsubay Bçvş. Ramazan Yağız
Hava Uçak Bakım Astsubay Üçvş. Emre Altıok
Hava Uçak Bakım Astsubay Üçvş. Berkay Karaca
Hava Uçak Bakım Astsubay Üçvş. Burak İbbiği
Hava Uçak Bakım Astsubay Üçvş. İlhan Ongan
Hava İkmal Astsubay Kd. Çvş. Ahmet Yasir Kuyucu
Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci
Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın