Ankara'daki Mürted Komutanlığı'nda, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan 20 askerimiz için düzenlenen tören büyük bir hüzne sahne oldu. Şehitler, Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemelerin ardından hava üssüne getirildi ve buradan memleketlerine uğurlandı.

NAAŞLAR MÜRTED'E GETİRİLDİ

Şehit askerlerin naaşları, yapılan incelemelerin tamamlanmasıyla Adli Tıp Kurumu'ndan alınıp konvoy eşliğinde Mürted Hava Üssü'ne götürüldü. Burada hazırlanan tören alanında şehit aileleri ve yakınları, birlik komutanları ve devlet protokolü hazır bulundu.

TÖRENE KOMUTA KADEMESİ VE AİLELER KATILDI

Törende, şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşları askeri mangalar tarafından taşındı. Ailelerin metanetli duruşu ve tören alanındaki hüzün, duygusal anlara neden oldu. Yapılan askeri törenin ardından şehitlerin cenazeleri son yolculuklarına uğurlanmak üzere memleketlerine gönderildi. Şehitlerden biri İstanbul'da defnedilecek.

ŞEHİTLERİN KİMLİKLERİ

Törende, kazada şehit olan 20 askerin kimlikleri de paylaşıldı:

Hava Pilot Yüzbaşı Gökhan Korkmaz

Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu

Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen

Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir

Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan

Hava Uçak Bakım Astsubay Kd. Bçvş. Nuri Özcan

Hava Uçak Bakım Astsubay Kd. Bçvş. Ümit İnce

Hava Uçak Bakım Astsubay Bçvş. Hamdi Armağan Kaplan

Hava Uçak Bakım Astsubay Bçvş. Burak Özkan

Hava Uçak Bakım Astsubay Bçvş. İlker Aykut

Hava Uçak Bakım Astsubay Bçvş. Akın Karakuş

Hava Uçak Bakım Astsubay Bçvş. Emrah Kuran

Hava Uçak Bakım Astsubay Bçvş. Ramazan Yağız

Hava Uçak Bakım Astsubay Üçvş. Emre Altıok

Hava Uçak Bakım Astsubay Üçvş. Berkay Karaca

Hava Uçak Bakım Astsubay Üçvş. Burak İbbiği

Hava Uçak Bakım Astsubay Üçvş. İlhan Ongan

Hava İkmal Astsubay Kd. Çvş. Ahmet Yasir Kuyucu

Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci

Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın