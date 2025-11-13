Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), futbol dünyasında büyük yankı uyandıran bahis soruşturmasında kararını açıkladı. Kurul, farklı liglerde forma giyen 102 futbolcunun bahis oynadığı gerekçesiyle çeşitli sürelerde hak mahrumiyeti cezalarıyla cezalandırılmasına hükmetti.

GALATASARAY'DAN İKİ FUTBOLCUYA CEZA

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da Eren Elmalı ve Metehan Baltacı da ceza alan isimler arasında yer aldı. Eren Elmalı'ya 45 gün, Metehan Baltacı'ya ise 9 ay hak mahrumiyeti cezası verildi. Kurulun açıklamasında cezaların Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca uygulandığı belirtildi. Soruşturma kapsamında ceza alan tek yabancı futbolcu Konyasporlu Alassane Ndao oldu. Ndao, bahis faaliyetlerine karıştığı gerekçesiyle 12 ay süreyle futboldan men edildi. Aynı takımdan Adil Demirbağ ise 45 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.

SÜPER LİG'DE GENİŞ LİSTE

PFDK'nın açıkladığı listede Süper Lig takımlarından çok sayıda isim yer aldı. Alanyaspor'dan İzzet Çelik, Enes Keskin ve Bedirhan Özyurt 3'er ay; Trabzonspor'dan Boran Başkan 3 ay, Salih Malkoçoğlu ise 45 gün ceza aldı. Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, Göztepe, Eyüpspor ve Kayserispor'dan da futbolcular disiplin listesinde yer buldu. PFDK, kararında futbolcuların bahis oynama eylemlerinin futbolun dürüstlük ilkesine aykırı olduğuna dikkat çekti. Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca, bahis faaliyetlerine katılan tüm futbolcuların fiillerinin ağırlığına göre ceza sürelerinin belirlendiği vurgulandı.

GENÇ FUTBOLCULAR DA LİSTEDE

Kararda yalnızca profesyonel oyuncular değil, alt lig ve altyapılarda forma giyen çok sayıda genç futbolcuya da hak mahrumiyeti verildi. Kurul, bu tür eylemlerin tekrarına karşı caydırıcı bir tutum sergileneceğini bildirdi. Öte yandan, PFDK'nın aldığı bu karar sonrası kulüplerin de iç disiplin soruşturmaları başlattığı öğrenildi. Futbol Federasyonu yetkilileri, bahis faaliyetlerine ilişkin denetimlerin daha da sıklaştırılacağını belirtti.