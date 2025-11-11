Diyarbakır Kulp ilçesi Muş kara yolunun 2'nci kilometresinde bulunan viyadük inşaatında henüz belirlenemeyen bir nedenle iskele çöktü. Çökme sonrası ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Enkaz altında kalan işçiler ekiplerin yoğun çalışmasıyla çıkarıldı.

3 İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kurtarılan yaralı işçiler ambulanslarla Kulp Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen 3 işçi yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan 2 işçinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Olayın ardından Kulp Kaymakamı Burak Akeller bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı. Olay yerinde jandarma ve savcılık ekiplerinin incelemeleri sürerken, iskelenin çökme nedeninin belirlenmesi için teknik çalışma başlatıldı. Öte yandan, bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, iş güvenliği standartlarının incelenmesi amacıyla detaylı rapor hazırlanacağı öğrenildi.