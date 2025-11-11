İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kapalıçarşı'da yürütülen kara para aklama iddialarına ilişkin geniş çaplı bir operasyon başlattı. Soruşturma, yasa dışı bahis ve dolandırıcılıktan elde edilen suç gelirlerinin, paravan şirketler ve sahte hesaplar aracılığıyla aklandığı iddiasına dayanıyor.

10 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Kapalıçarşı merkezli olarak İstanbul'un da aralarında bulunduğu 10 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, suç gelirlerinin aklanmasına aracılık ettikleri iddiasıyla 76 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında, Hotto Yazılım Ticaret A.Ş. ve Coinvest Liz Bilişim A.Ş. yetkililerinin de bulunduğu öğrenildi.

SUÇ GELİRLERİ PARAVAN ŞİRKETLER ÜZERİNDEN AKLANMIŞ

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlarda, yasa dışı bahis, forex yatırım dolandırıcılığı ve çeşitli siber dolandırıcılık yöntemlerinden elde edilen gelirlerin, paravan şirketler ve şahıs hesapları üzerinden aklandığı tespit edildi. Rapora göre, bu amaçla oluşturulan sistemin arka planında özel bir muhasebe ağı kuruldu. Suçtan elde edilen paraların, döviz büroları, bankalar, e-para kuruluşları ve kripto varlık platformları üzerinden farklı işlemlerle yasal görünüme kavuşturulduğu belirlendi.

335 MİLYON TL'LİK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında yapılan incelemeler sonucu, suç gelirleriyle bağlantılı olduğu tespit edilen 31 araç ve 74 taşınmaza el konuldu. El konulan mal varlıklarının toplam değerinin 335 milyon TL olduğu bildirildi. Öte yandan bu operasyonun, Kapalıçarşı'da kara para aklama faaliyetlerine yönelik yürütülen dördüncü dalga olduğu öğrenildi. Soruşturmanın, elde edilen yeni deliller ve para transfer kayıtları doğrultusunda genişletileceği, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.