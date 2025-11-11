Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönüş yolunda olan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C130 tipi askeri kargo uçağı Gürcistan hava sahasında düştü. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), olayla ilgili ilk resmi açıklamayı yaptı. MSB tarafından yapılan açıklamada, 'Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C130 kargo uçağımız Gürcistan'da düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlanmıştır. Düşen uçağımızda uçuş ekibi ile birlikte 20 personelimiz bulunuyordu. Arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir' ifadeleri yer aldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MESAJ: 'RABBİM ŞEHİTLERİMİZE RAHMET EYLESİN'

AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Şehircilik Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kazaya ilişkin, 'Bugün Azerbaycan'dan ülkemize gelmekte olan C-130 tipi askeri uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğü bilgisini derin bir üzüntüyle öğrendik. İnşallah bu kazadan en az bir badireyle çıkarız. Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin' dedi.

'RESMİ KURUMLAR DIŞINDAKİ BİLGİLERE İTİBAR ETMEYİN'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ise yaptığı açıklamada, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara güvenilmesi gerektiğini belirterek, 'Teyit edilmemiş bilgilerin paylaşılmaması önem arz etmektedir' ifadelerini kullandı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak taziyelerini iletti. Aliyev mesajında, 'Bu ağır zamanda kederinizi paylaşıyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına, kardeş Türkiye halkına Azerbaycan halkı adına en derin taziyelerimi iletiyorum' dedi. Öte yandan, arama kurtarma çalışmalarının Gürcü yetkililerle koordineli şekilde devam ettiği ve kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.