Kasım indirimlerinde sahte “1 alana 1 bedava” kampanyaları artarken, Ticaret Bakanlığı denetimleri sıklaştırdı. Tüketicilere fiyat karşılaştırması ve güvenlik kontrolü uyarısı yapıldı. Alanya’da kasım ayı alışveriş çılgınlığı, sahte indirim ve yanıltıcı kampanyalarla gölgelendi. Ticaret Bakanlığı, vatandaşları “şok fiyat” ve “bedava” tuzaklarına karşı uyardı, denetimlerini zirveye çıkardı.

DENETİMLER MERCEK ALTINDA

Ticaret Bakanlığı ekipleri, kasım ayı boyunca hem mağazalarda hem de çevrim içi satış kanallarında denetimlerini sıklaştırdı. Alanya’da faaliyet gösteren işletmelerin de titizlikle incelendiğini belirten yetkililer, gerçeğe aykırı fiyat etiketleri, sahte indirim oranları ve yanıltıcı reklamlar tespit edilmesi halinde yaptırımların gecikmeden uygulanacağını bildirdi.

TÜKETİCİLERE UYARI: KARŞILAŞTIRMA YAPIN

Bakanlık, Alanyalı tüketicilerin mağdur olmamaları için alışveriş öncesinde fiyat karşılaştırması yapmalarını önerdi. Açıklamada, “‘Şok indirim’, ‘en düşük fiyat’ gibi iddiaların doğruluğu mutlaka kontrol edilmeli. Sosyal medya yönlendirmeleriyle ulaşılan sitelerde 3D Secure ve SSL güvenlik sistemleri sorgulanmalı. ‘1 alana 1 bedava’ veya ‘3 al 2 öde’ gibi kampanyalarda koşullar dikkatle okunmalıdır” ifadeleri yer aldı. Ticaret Bakanlığı, aldatıcı reklam ve indirim uygulamalarıyla ilgili gelen tüm şikayetlerin titizlikle incelendiğini belirtti. Vatandaşlar, sahte indirim veya yanıltıcı kampanyalarla karşılaştıklarında Reklam Kurulu başvuru sayfası üzerinden şikayet oluşturabiliyor.

KASIM AYI BOYUNCA DENETİMLER SÜRECEK

Bakanlık, adil ve dürüst ticaret ortamını sağlamak amacıyla Alanya genelinde hem mağazalarda hem de e-ticaret platformlarında kasım ayı boyunca denetimlerin devam edeceğini açıkladı. Yapılan açıklamada, “Tüketicilerimizin haklarını korumak ve piyasa dengesini gözetmek temel önceliğimizdir. Sahte indirimlerle vatandaşların mağdur edilmesine izin verilmeyecek” denildi. Öte yandan, uzmanlar tüketicilerin her indirim kampanyasında dikkatli davranmalarının, mağduriyetlerin önüne geçilmesi açısından büyük önem taşıdığını belirtiyor.