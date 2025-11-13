Türkiye genelinde yabancılara konut satışı 2 bin 106 adet olarak gerçekleşirken, bu satışların 729'u Antalya'da kaydedildi. İstanbul 725 konutla ikinci sırada yer alırken, Mersin 192 satışla üçüncü oldu. Antalya, rakiplerine fark atarak liderliğini pekiştirdi.

ANTALYA LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Ekim ayında Türkiye genelinde yabancılara yapılan konut satışları 2 bin 106 olarak gerçekleşirken, bunların 729'u Antalya'da yapıldı. Antalya'yı 725 konut satışıyla İstanbul ve 192 konut satışıyla Mersin takip etti. Akdeniz'in gözde kenti, yabancı yatırımcıların tercihlerinde net bir şekilde öne çıktı. Ülke uyruklarına göre satışlar incelendiğinde, Rusya Federasyonu vatandaşlarının 315 konutla ilk sırada olduğu görüldü. Bunu 191 konutla Almanya ve 172 konutla İran vatandaşları takip etti. Yabancıların toplam konut satışları içindeki payı ise yüzde 1,3 olarak kaydedildi.

SATIŞLARDA YILLIK DÜŞÜŞ

Ocak-Ekim döneminde yabancılara yapılan toplam konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,3 azalarak 17 bin 50 olarak gerçekleşti. Bu düşüşe rağmen Antalya, lider konumunu koruyarak dikkat çekti. Öte yandan, şehir hem doğal güzellikleri hem de yatırım fırsatlarıyla yabancı ilgisini canlı tutuyor.