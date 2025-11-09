Atatürk'ü Anma Satranç Turnuvası, Alanya Bahçeşehir Koleji'nin ev sahipliğinde düzenlendi. Turnuva boyunca farklı yaş gruplarından sporcular, kıyasıya rekabet ettikleri karşılaşmalarda üstün performans sergiledi.

YOĞUN KATILIM VE HEYECANLI MÜCADELELER

İki gün süren turnuvaya ilkokul, ortaokul ve lise kategorilerinden çok sayıda öğrenci katıldı. Satranç severlerin yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda müsabakalar büyük bir heyecanla takip edildi. Dereceye giren sporcular, düzenlenen törenle kupa ve madalyalarını aldı.

Bahçeşehir Koleji yönetimi, turnuvanın yalnızca bir spor etkinliği olmadığını, aynı zamanda Atatürk'ün akıl, bilim ve stratejiye verdiği önemin gençlere hatırlatılması açısından anlamlı bir organizasyon olduğunu belirtti.

GENÇLERİN GELİŞİMİNE KATKI SAĞLIYOR

Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Emre Kıldırgıcı, etkinliğe katılan tüm sporcuları ve onları destekleyen aileleri tebrik etti. Kıldırgıcı, 'Bu tür organizasyonlar hem gençlerin zihinsel gelişimine katkı sağlıyor hem de onları Atatürk'ün ilke ve değerleriyle buluşturuyor' ifadelerini kullandı.

Öte yandan, 10 Kasım Atatürk'ü Anma etkinlikleri kapsamında Alanya genelinde çeşitli kültürel ve sportif faaliyetlerin de düzenlendiği bildirildi.