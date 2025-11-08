Malatya'da yaşayan bir kişi, komşusunun balkonuna sürekli çöp atıp halı silkelemesi nedeniyle şikayette bulundu. Uyarılara rağmen davranışını sürdüren sanık hakkında 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçundan dava açıldı. Yerel mahkemenin verdiği hapis cezası, Yargıtay tarafından da onaylanarak kesinleşti.

UYARILARA RAĞMEN EYLEMİNE DEVAM ETTİ

Malatya 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık, suçlamaları reddederek beraatini talep etti. Ancak mahkeme, sanığın eylemlerinin komşusunun yaşam huzurunu bozduğu kanaatine vararak 3 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.

YARGITAY KARARI ONADI

Sanığın avukatının kararı temyiz etmesi üzerine dosya Yargıtay 12. Ceza Dairesi'ne taşındı. Daire, yerel mahkemenin kararında usul ve yasaya aykırılık bulunmadığını belirterek hükmü onadı. Kararda, yargılama sürecinde delillerin yeterli şekilde değerlendirildiği ve kararın hukuka uygun olduğu vurgulandı. Öte yandan, yargıtay'ın bu kararı, apartman ve site yaşamında komşuluk ilişkilerini ihlal eden benzer davranışlara karşı emsal niteliği taşıyor.