Tabelalar Söküldü, Hız Limitleri Yenilen Güncellendi

Türkiye genelinde sürücülerin tepkisine neden olan kafa karıştırıcı hız levhaları için önemli bir adım atıldı. Yurt çapında yaklaşık 20 bin trafik levhası kaldırılarak hız limitleri yeniden düzenlendi. Özellikle Karadeniz Yolu'nda ani hız düşüşlerine yol açan ve sürücüleri zorlayan levhalar tarih oldu. Yeni düzenlemeyle yollar daha güvenli ve anlaşılır hale getirildi.



HIZ SINIRLARI TEK TİPE KAVUŞTU



Cumhurbaşkanlığı'nın 15 Ağustos 2024 tarihinde yayımladığı genelgeyle başlayan süreç, iki ay gibi kısa bir sürede sonuç verdi. Karadeniz Yolu'nda sürücülerin en çok şikayet ettiği, hız sınırlarının ani değişimine neden olan ve yerleşim yerlerinden bağımsız olarak yerleştirilen levhalar kaldırıldı. Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) ve radarlarla çakışan uyarı işaretleri de tamamen sökülerek yollar daha akıcı hale getirildi. Yeni düzenlemeyle hız sınırları netleştirildi, sürücülerin kafa karışıklığı önlendi. Örneğin, bazı bölgelerde hız limiti 82 km/saatten 110 km/saate yükseltildi, böylece daha akıcı bir sürüş deneyimi sağlandı.









YERLEŞİM YERLERİNDE SADELEŞME



Düzenlemeler kapsamında, özellikle Çorum'un Osmancık ilçesi gibi yerleşim yerlerinde sürücüleri adeta cezaya sürükleyen radar ve EDS kameraları kaldırıldı. İstanbul-Tosya yönünde hız sınırını aniden 82 km/saatten 50 km/saate düşüren levhalar da söküldü. Kastamonu'nun Tosya ilçe merkezinde hız sınırı 82 km/saat olarak korunurken, Samsun yönünde sınır kaldırılarak yerleşim içinde 70 km/saat olarak sabitlendi. Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde 82 km/saat limiti değişmezken, Atkaracalar'da bu sınır 110 km/saate çıkarıldı. Küçük yerleşim yerlerinde ise kafa karıştıran hız bölgeleri tamamen iptal edilerek sürücülerin daha rahat bir yolculuk yapması sağlandı.

Kaynak: RSS