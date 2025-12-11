SALDIRGAN AMELİYATTAN ÇIKTI ANCAK DURUMU KRİTİK

Alanya'da yakın akrabalarını vurduktan sonra aynı tabancayla kendini yaralayan İlhan S.'nin tedavisi devam ederken, zanlının ağır yaralı halde kaldırıldığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde acil ameliyata alındığı ve operasyonun ardından yoğun bakım ünitesine nakledildiği aktarıldı. Doktorlar, göğüs bölgesinden aldığı yaranın hayati risk taşıdığını belirterek durumunun ciddiyetini koruduğunu ifade etti. Bu açıklamalar, saldırının ardından oluşan soru işaretlerini artırırken, sürecin sağlık ekiplerinin yakın takibiyle sürdüğü bildirildi.

OLAY SABAH SAATLERİNDE BAŞLADI

Olay zinciri, saat 10.30 sıralarında Saray Mahallesi'nde başladı. Henüz bilinmeyen bir sebeple yeğeni M.Ş.'yi (36) evinde silahla vuran İlhan S., buradan ayrılarak Yunus Emre Caddesi'ndeki, yeğenleriyle ortak yürüttüğü emlak ofisine gitti. Bu noktada gerginlik devam ederken, ofiste bulunan yeğeni Deniz Şişman'ı (39) vurdu ve ardından ofisin önünde oturan eniştesi Ş.Ş.'yi (65) silahla yaraladı. Peş peşe gerçekleşen saldırıların ardından mahallede hareketlilik artarken, çevredeki vatandaşlar endişe içinde yetkililere bilgi verdi.

CAMİ AVULUSUNDA İNT*HAR GİRİŞİMİ

Saldırının ardından uzaklaşan İlhan S., aynı mahallede bulunan Çelikler Süleymaniye Camii'nin avlusuna giderek bu kez silahı kendi göğsüne doğrultup ateş etti. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesiyle bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Hastaneye ulaştırılan yaralılardan Deniz Şişman, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

POLİS SORUŞTURMASI SÜRÜYOR

Yaşananların ardından polis ekipleri olay yerlerinde geniş çaplı güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı. Saldırının nedenine ilişkin araştırmalar sürerken, akrabalar arasındaki anlaşmazlık iddiaları da değerlendiriliyor. Yetkililer, tüm gelişmelerin titizlikle takip edildiğini ve soruşturmanın çok yönlü olarak yürütüldüğünü belirtti.