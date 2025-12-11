PROJEYE BAKA'DAN RESMİ ONAY



Alanya'da uzun süredir çözüm bekleyen Dimçayı Havzası için hazırlanan 'Çevre Düzenlemesi ve Alanın Doğaya ve Çevreye Uyumlu Hale Getirilmesi' projesi, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından kabul edildi. Projenin onaylanmasıyla birlikte bölgede hem doğal yapıyı koruyacak hem de yılların ihtiyaçlarına yanıt verecek düzenlemeler için süreç resmen başlamış oldu.

DOĞAL DOKUYU KORUYARAK MODERNİZASYON



Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Dimçayı'nın bölge turizmi açısından taşıdığı değeri vurgulayarak, alanın iyileştirilmesi ve modernize edilmesinin önemine dikkat çekti. Öztürk, çalışmaların doğaya zarar vermeden hayata geçirileceğini belirterek, tüm planlamaların bu hassasiyetle yapılacağını ifade etti.

PAYDAŞLARLA ORTAK PLANLAMA YAPILACAK



Proje kapsamında işletme sahiplerinden yerel yönetimlere kadar tüm paydaşlarla görüşmeler gerçekleştirileceğini aktaran Öztürk, talep ve beklentilerin de bu süreçte dikkate alınacağını söyledi. Belediyeler, Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Devlet Su İşleri ve ASAT gibi kurumların da planlama aşamasında aktif rol alacağı belirtildi.

ÇOK YÖNLÜ DÜZENLEME HAZIRLANIYOR



Dimçayı Havzası için yapılacak çalışmalar; kanalizasyon hatlarının düzenlenmesinden otopark alanlarına, taşkın sahası planlamasından seyir teraslarına ve işletmelerin modernizasyonuna kadar geniş bir kapsamda ele alınacak. Kaymakam Öztürk, yıllardır çözülemeyen sorunların bir anda giderilemeyeceğini ancak koordineli çalışmayla bölgenin örnek bir vadiye dönüştürüleceğini ifade etti.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Dimçayı'nın Alanya turizmine yeni bir çekicilik kazandırması hedefleniyor.