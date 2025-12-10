Alanya'da iki ay önce resmî olarak kurulan Medya İletişim ve Teknoloji Derneği, kentin teknoloji vizyonunu güçlendirmek, gençlere yeni istihdam alanları oluşturmak ve medya sektörünün gelişimine katkı sunmak amacıyla başlattığı protokol turunda, kurumların desteğini arkasına alan güçlü bir başlangıç yaptı. Ziyaretlerde paylaşılan projeler hem kamu kurumlarının hem de sivil yapının ortak çalışma iradesini ortaya koyarak Alanya'da yeni bir teknolojik dönüşüm sürecinin kapısını araladı.



KAYMAKAMLIKTA TEKNOLOJİ VE İLETİŞİM VURGUSU



Kuruluş sürecini tamamlayan Medya İletişim ve Teknoloji Derneği, çalışmalarına hızlı bir giriş yaparken dernek başkanı Mustafa Özen öncülüğünde TV programcıları Feyza Mırık, Sibel Dulum, Enes Altundal ile Digi-Z TV Genel Yayın Yönetmeni Selçuk Soydandan oluşan dernek yönetim kurulu üyeleri ile birlikte kurumsal ziyaret programına başladı. İlk durak Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk oldu. Mustafa Özen, derneğin kuruluş amacı, çalışma vizyonu ve kısa vadede hayata geçirilecek projeler üzerine kapsamlı bilgiler aktarırken, Kaymakam Öztürk ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teknolojinin ve iletişimin günümüz dünyasında merkezi bir yere sahip olduğunu vurguladı. Ayrıca Alanya'da bu alanlarda gerçekleştirilecek her olumlu çalışmaya kaymakamlık olarak destek vereceklerini ifade etti.





EĞİTİMDE ORTAK PROJE HAZIRLIĞI



Kent protokülüne gerçekleştirilen ziyaretler kapsamında dernek yönetim kurulu üyelerinin duragı Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaza gerçekleştirildi. Mustafa Özen, üyeleri tanıtarak özellikle gençlerin teknoloji ile buluşmasını sağlayacak projeler hakkında detaylı bir sunum yaptı ve eğitim alanında iş birliği talebini iletti. Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, projelerin verimli sonuçlar doğuracağını belirterek özellikle siber güvenlik, robotik kodlama ve teknoloji odaklı eğitim projelerinde ortak çalışmaya sıcak baktıklarını ifade etti.







MEHMET ŞAHİN'DEN DESTEK MESAJI



Ziyaretler, Finlandiya Fahri Konsolosu ve Alanya Eğitim Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı Kurucu Başkanı ve Alanya'nın sevilen iş insanı Mehmet Şahin ile devam etti. Mustafa Özen, derneğin amaçlarını, kent yararına planlanan projeleri ve vakıf ile birlikte yürütülmesi düşünülen çalışmaları aktarırken, Şahin ise kısa değerlendirmesinde vakfın önceliğinin Alanya'nın gelişimi olduğunu belirtti. Şahih ayrıca teknoloji ve medya alanında yapılması planlanan projelere destek vereceklerini ifade ederek dernek yönetim kurulu üyelerine güçlü bir destek mesajı iletti.





ALKÜ İLE TEKNOLOJİ ODAKLI İŞ BİRLİĞİ



Programın son durağı Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan oldu. Rektörlük makamında gerçekleştirilen görüşmede Mustafa Özen, üniversite ile dernek iş birliğinde yürütülmesi planlanan projeleri anlatarak özellikle ALKÜ'nün teknoloji ekiplerinin başarılarını derneğin çalışmalarıyla bir araya getirmeyi ve gençlerin gelişimine katkı sunmayı hedeflediklerini dile getirdi. Rektör Türkdoğan ise üniversitenin teknolojiye verdiği önemden, teknopark faaliyetlerinden ve yürütülen projelerden söz ederek dernekle planlanan iş birliklerine destek vereceklerini ifade etti. Alanya'nın tanıtımına ve öğrencilerin yararına olan tüm çalışmalarda yer almaya hazır olduklarını belirtti.