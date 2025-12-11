SAVCILIK TALİMATIYLA HAREKETE GEÇİLDİ

Alanya'da *yuşturucu ticaretiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözüne kestirilen bir şüpheli takibe alındı. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine harekete geçen Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin kaldığı oteli belirleyerek baskın yaptı.

ODA ARAMASINDA UYUŞTURUCULAR ORTAYA ÇIKTI

Planlı operasyonla odaya giren jandarma ekipleri, detaylı arama başlattı. Yapılan çalışmada 350 gram k*bar esr*r ile 53 adet Lyr*ca sentetik hap ele geçirildi, maddeler tek tek kayıt altına alınarak delil torbalarına konuldu. Bu bulgularla birlikte şüpheli gözaltına alındı ve hakkında '*yuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adli tahkikat başlatıldı.

TAHKİKAT DEVAM EDİYOR

Ele geçirilen *yuşturucu maddelerin piyasa değeri ve kaynağıyla ilgili incelemeler sürerken, şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor. Alanya'daki operasyon, jandarmanın turizm bölgesinde *yuşturucuyla mücadelesinin hız kesmeden sürdürüldüğünü bir kez daha ortaya koydu.