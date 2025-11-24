Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen '24 Kasım Öğretmenler Günü ve Öğretmen Atama Programı'nda butona basarak 15 bin öğretmen atamasını resmen gerçekleştirdi. Etkinlik, Türkiye'nin eğitim gücünü artırma ve öğretmenlerin önemine dikkat çekme amacıyla anlamlı bir buluşmaya dönüştü.

ÖĞRETMENLERE SAYGI VE ŞEHİT ÖĞRETMENLERİN ANISI

Erdoğan konuşmasında öğretmenlerin toplum ve bireyler üzerindeki etkisine vurgu yaptı. Vazife başında şehit olan öğretmenler ile kazalarda hayatını kaybeden eğitimciler anıldı. Katılımcılara seslenen Erdoğan, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tebrik etti ve şehit öğretmenler Şenay Aybüke Yalçın ile Necmettin Yılmaz'a Allah'tan rahmet diledi.

BUTONA BASILDI, ÖĞRETMENLER GÖREVE BAŞLADI

Konuşmanın ardından sahneye gelen çocuklarla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bastığı butonla 15 bin öğretmen ataması gerçekleşti. Ekranda isimlerini gören öğretmenler sevinçlerini yakınlarıyla paylaştı. Böylece Türkiye'nin eğitim ordusuna yeni öğretmenler katılmış oldu.

EĞİTİMDE KALİTE VE TEKNOLOJİ VURGUSU

Erdoğan, konuşmasında teknolojinin eğitimdeki önemine değinerek çocukların dijital dünyada bilinçli yetiştirilmesi gerektiğini belirtti. 'Çocuklarımızı geçmişe değil, yaşayacakları zamana göre yetiştirmek zorundayız' ifadeleriyle geleceğin eğitim vizyonunu aktardı. Ayrıca Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve Fatih Projesi gibi eğitim programlarıyla öğretmenlerin ve öğrencilerin modern eğitim araçlarına erişiminin artırıldığı vurgulandı.

EĞİTİMDE DÖNÜŞÜM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ

2002'den bu yana eğitimde önemli adımlar atıldığını belirten Erdoğan, öğretmen sayısının artırılması, derslik sayılarının çoğaltılması ve öğrenci başına düşen öğretmen sayısının düşürülmesi gibi başarıları aktardı. Okullaşma oranlarının her kademede yükseldiği ve Türkiye'nin bu alanda dünya standartlarına yaklaşmasının sağlandığı ifade edildi.

ÖZLÜK HAKLARI VE GELECEK HEDEFLERİ

Öğretmenlerin özlük hakları ve mali durumlarına yönelik iyileştirmelere değinen Cumhurbaşkanı, eğitim alanındaki reformların devam edeceğini söyledi. Öğretmenlerin eğitim kalitesini artırma, çocukları geleceğe hazırlama ve teknolojik imkanları verimli kullanma görevlerinin önemine dikkat çekti. Öte yandan atama töreni, Türkiye'nin eğitim sisteminde öğretmenlerin rolünü ve toplumdaki değerini bir kez daha gözler önüne serdi.